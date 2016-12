Jugendzentrum Ternberg erhielt Popcorn und Fruchtsäfte

19.12.2016, 08:46 Uhr

Beide spendeten für das Jugendzentrum selbst erzeugte Popcorn und Fruchtsäfte, was bei der Weihnachtsfeier letzten Samstag hervorragend ankam.Andreas und Lisi Pengelstorfer spendeten eine Popcornmaschine mit dem das Jugendzentrum nun selbst Popcorn machen kann, die Familie Pengelstorfer erzeugt das Popcorn vom Anbau bis zum Abpflücken selbst, bis zum Vertrieb im Lagerhaus, oder in den Nah und Frisch Märkten. Gugaruz- Popcorn aus Ternberg wird immer bekannter und ist überall beliebt.Seit mehr als einem Jahr erzeugt Andreas nun Fruchtsäfte, nachdem er die Landwirtschaftsschule Schlierbach absolviert hatte, entschloss er sich für den Schritt in die Selbstständigkeit, seine Fruchtsäfte sind derzeit im Lagerhaus Ternberg und ab Hofverkauf erhältlich.Auch der Ternberger Bürgermeister Leopold Steindler ist stolz auf beide Jungunternehmer.