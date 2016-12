Nikolauskapelle im Wallfahrtsort Adlwang

24.12.2016, 16:12 Uhr

Geschichte: Die Nikolauskapelle in Adlwang wurde in der ersten Hälfte des Jahres 1987 errichtet und ist dem heiligen Nikolaus geweiht. Dieses Patrozinium geht auf die alte S.Nicolai-Kirche zurück, zu deren Gedächtnis sie errichtet wurde. Die Kirche befand sich auf dem Rücken neben der S.Nicolai-Klause, die als Wohnhaus noch besteht. Schon in vorchristlicher Zeit gab es hier einen Kultplatz, da mit der Kirche eine Heilquelle und ein Heilstein verbunden waren. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts (1180) stiftete Ulrich von Grünburg die Kirche S.Nicolai in Sulzbach an dieser Stelle. Bischof Simon von Passau stattete die nunmehrige Filiale von Waldneukirchen mit einem großzügigen Ablass aus (1385). Es entwickelte sich rege Wallfahrtstätigkeit wie überlieferte Prozessionen, Mess- und Edelstiftungen beweisen. Nach dem letzten Aufschwung im 18. Jahrhundert ereilte diese Kirche das Los der Schließung und Abtragung im Jahre 1784 bzw. 1792. Gleichzeitig war das Umland zur neuerrichteten Pfarre Adlwang geschlagen worden. Über der Quelle baute man eine kleine Kapelle, die häufig besucht, bis nach dem Zweiten Weltkrieg bestand. Nunmehr übernimmt diese Kapelle die Aufgabe, an den Glauben der Väter zu erinnern und die Besucher zu Einkehr und Besinnung einzuladen.Wegbeschreibung: Die Nikolauskapelle erreicht am vom Ortsende Adlwang in Richtung Nußbach und von dort links auf der Seidledtstraße in Richtung Wirt im Hallerwald.