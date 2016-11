Traditionelles Handwerk live erleben

29.11.2016, 12:12 Uhr

Auerkapelle bekommt neuen Dachstuhl

Eine besondere Attraktion anlässlich des 40-jährigen Jubiläums Adventmarkt Garsten ist die Montage des Dachstuhles der Auerkapelle in Dambach. Der in vielen Stunden handgehackte Dachstuhl wird am Sonntag, 4. Dezember, zusammengebaut und am 8. Dezember ist das gesamte Werk in voller Größe im Kirchenhof der ehemaligen Stiftskirche Garsten zu bewundern.