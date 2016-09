Sonntagsspiel gegen die Sturm Graz Amateure

30.09.2016, 09:49 Uhr

Der SK Vorwärts, Tabellensiebter der Regionalliga Mitte, gastiert am Sonntag, 2. Oktober 2016, um 14 Uhr bei den Amateuren von Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz.

STEYR. Gastspiele bei den Sturm Amateuren sind für den SK Vorwärts bisher alles andere als erfolgreich verlaufen. Bei vier Auftritten auswärts gegen die Sturm Fohlen konnten die Rot-Weißen erst einen Punkt holen. Den allerdings in der letzten Saison, in der vier Punkte im direkten Duell an die Vorwärts-Kicker gegangen sind.Am Sonntag ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Die Gastgeber haben nach einem schwachen Saisonstart in die Spur gefunden und aus den letzten drei Spielen fünf Punkte gemacht. Doch auch die Vorwärts-Kicker konnten durchaus überzeugen, vor allem letzten Woche beim 2:0 gegen Deutschlandsberg, aber auch in den Auswärtsspielen in Pasching und Allerheiligen. Trainer Gerald Scheiblehner muss weiterhin auf Linksverteidiger Alexander Staudecker verzichten, der noch ein zweites Spiel Sperre nach seiner Roten Karte in Klagenfurt absitzen muss.Trainingszentrum Messendorf (Sternäckerweg 116; 8042 Graz)SR Martin Begusch; Jakob Bögner, Alexander Stossier