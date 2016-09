Noch bis Ende November einreichen: „IT is cool“ – Filmprojekt Steyr & IT

27.09.2016, 13:29 Uhr

Am 30. November endet die Einreichfrist zum Filmprojekt der IT Experts Austria. Ziel ist die Vermittlung der Attraktivität Steyrs für IT-Unternehmen.

STEYR. Ende November ist offizielle Deadline zu einem innovativen Filmprojekt in Steyr. „IT is cool“ ist das Motto, dem Filmfreunde jeglicher Professionalität, jeglichen Alters und jeglicher Herkunft folgen sollten. „Dass IT cool ist, wissen speziell im Großraum Steyr am Nationalpark viele Unternehmer und IT-Experten. Die IT Experts Steyr vereinen diese Betriebe, schaffen Synergien und vernetzen Wirtschaft mit Ausbildung und Politik. Zur Betonung der Attraktivität der IT-Metropole Steyr suchen wir Filmschaffende für dieses spannende Projekt“, fasst Ing. Wolfgang Bräu, Sprecher der IT Experts Austria, diese spannende Aktion zusammen. „IT is cool“ soll die vielen positiven Aspekte des Großraums Steyr vermitteln und in einem kurzen Clip vereinen. Zielgruppe sind IT-Unternehmen, die sich in diesem fruchtenden Umfeld ansiedeln möchten sowie Menschen, die in der IT-Branche ihren Traumjob finden möchten.

Die Ausschreibung zum Filmprojekt beinhaltet ganz bewusst keine Einschränkungen. „Eingeladen sind alle Menschen, die Freude am Filmen und an Kreativität besitzen“, erklärt Wolfgang Bräu. Alle bis 30. November 2016 eingereichten Filmprojekte werden von einer prominent besetzten Jury in den Punkten Kreativität, Professionalität und Botschaft bewertet. Inhaltlich machen die IT Experts Austria den Einreichern so gut wie keine Vorgaben. „Die Teilnehmer können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wir möchten nur, dass unsere Vision und unsere Werte transportiert werden. Alles andere überlassen wir völlig dem Einreicher“, so Bräu. Die Vision der IT Experts Austria lautet: „Wer in Österreich Ausbildung, Arbeitsplatz oder Mitarbeiter für IT sucht, kommt in die Region Steyr am Nationalpark.“ Das Wertequintett der Initiative beinhaltet die Werte Professionalität, Stabilität, Innovation, Tradition und Zukunft. Für die drei besten Einreichungen gibt es das goldene, silberne oder bronzene „Bummerl“ sowie Geldpreise.