Wertholzsubmission: Teuerster Stamm kommt aus Maria Neustift

05.02.2017, 09:18 Uhr

Goldene Axt für eine Riegelahorn. Wert: rund 4000 Euro

MARIA NEUSTIFT. Am Aktionstag zur Wertholzsubmission, der größten Versteigerung von Laubholz in Oberösterreich, wurde der Titel "Holzmoar" und die "Goldene Axt" an die Besitzer des teuersten Baumstammes verliehen. Ein Riegelahorn erzielte mit 3.516 Euro je Festmeter das höchste Gebot und brachte seinen Besitzern fast 4000 Euro ein. Gabriela und Franz Haider aus Maria Neustift (Bezirk Steyr) erhielten dafür den Titel "Holzmoar" und die "Goldene Axt" von Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker und dem Obmann des Bäuerlichen Waldbesitzerverbandes Franz Kepplinger.Dass häufig Ahornstämme bei Versteigerungen Höchstpreise erzielen, ist einer Laune der Natur zu verdanken. Beim sogenannten Riegelahorn sind die beim gewöhnlichen Ahorn gerade im Stamm verlaufenden Fasern in sich gewellt. Durch Einwirkung unterschiedlichen Lichteinfalls auf die Schnittflächen entsteht ein spezieller optischer Eindruck, der das Holz vor allem für die Furniererzeugung interessant macht.Die momentan am stärksten nachgefragte Baumart ist die Eiche. Besonders schöne Stämme erzielten Preise über 1.000 Euro je Festmeter. Überaus erfreulich ist, dass der Durchschnittpreis mit 435 Euro je Festmeter weiter gesteigert werden konnte. Dadurch, dass ein Großteil der angelieferten Holzmenge Eiche war, bringt das für alle Waldbesitzer einen Vorteil gegenüber dem herkömmlichen Holzverkauf.Der Vortrag Eiche im Trend wie entstehen Trends? von Johannes Hanger von Hanger Holz bildete den fachlichen Schwerpunkt beim heutigen Aktionstag zur Wertholz-submission. Dabei trafen sich heute mehr als 1000 Waldbauern und Forst-Interessierte aus ganz Oberösterreich am Submissionsplatz in St. Florian zum Informationsaustausch. Trends bei Möbeln und in der Inneneinrichtung wirken sich unmittelbar auf die Nachfrage nach bestimmten Baumarten aus. Die Besucher erhielten anhand einer Präsentation interessante Einblicke wie Trends entstehen und wie beginnende Trends frühzeitig erkannt werden können.Um die Bedeutung der Stammqualität in der Weiterverarbeitung zu demonstrieren, wurden unter fachlicher Begleitung ausgewählte Stämme mit Hilfe eines mobilen Sägewerkes an Ort und Stelle aufgeschnitten.