Proben für GAIA laufen auch Hochtouren

14.02.2017, 15:00 Uhr

Die Vorbereitungen für "GAIA – Stubai Mutter Erde", das am Freitag stattfindet, sind in vollem Gange.

Kampf um die Erde

NEUSTIFT (kr). Rund 1,5 Jahre laufen nun schon die Vorbereitungen für "GAIA – Stubai Mutter Erde". Nun gehen diese Vorbereitungen in die letzte Runde, denn am Freitag findet das multimediale Tanzspektakel in Milders statt.In rund 55 Minuten findet unter freiem Himmel beim Sonnenberglift in Milders in einer aufwändigen Ski-Tanz-Performance der Kampf gegen den Untergang der Erde statt. Der internationale Choreograph Enrique Gasa Valga zeigt sich für die Idee, das Konzept und die Inszenierung von "GAIA" verantwortlich: "Die Gegensätzlichkeit von majestätischen Bergen und lieblichen Tälern bietet eine eindrucksvolle Kulisse, die mich tief inspiriert hat."

Letzte Vorbereitungen

In der Schlussphase der Proben gilt es nun, alle Elemente aufeinander abzustimmen. Neben den professionellen Tänzern, Musikern und Videodesignern sind auch rund 50 Statisten aus der Region im Einsatz, wie beispielsweise die "Stoanbeisser" als Motocross-Fahrer, Laiendarsteller vom Theaterverein Neustift und Skifahrer vom Stubai Ski-Team. Roland Volderauer, Geschäftsführer TVB Stubai, betont: "Wir haben bei diesem Projekt große Unterstützung von allen Seiten erfahren dürfen."Für die Tänzer sind die Proben unter freiem Himmel bei eisigen Temperaturen eine Herausforderung. Andrea Sartori: "Für die Tänzer sind es extreme Bedingungen, doch sie gehen sehr unkompliziert damit um."ShuttlebusseDamit bei den Aufführungen am 17. und 24. Februar kein Verkehrschaos entsteht, bringen Shuttlebusse die Besucher aus dem Stubaital zum Veranstaltungsort.