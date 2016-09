Wanderung Seefelder Wildsee/Reither Moor

28.09.2016, 15:54 Uhr

Samstag, 15. Oktober 2016

Nutzen Sie die Möglichkeit einer spannenden Führung durch dieses Gebiet:Treffpunkt: 9.00 Uhr beim Parkplatz gegenüber der Strandperle, SeefeldDauer: 9:00-11:45Kosten: EUR 10.--Anmeldung erforderlich: Naturfreunde Innsbruck

Was ist ein Moor? Wieso schätzt man Moore heute so sehr, hat man sie doch früher gefürchtet und jahrhundertelang stillgelegt? Was wächst im Moor? Haben sie schon einmal in ein Moor mittels Bohrkern hineingeguckt?Eine interessante Entdeckungsreise in die Welt der Moore erwartet sie.Leitung der informativen Wanderung: der aus dem Mittelgebirge (Axams/Birgitz) stammende Botaniker Thomas Sansone, MSc.Wer von der Natur in und um Seefeld noch nicht genug hat, kann nach einer Mittagspause gerne auch noch den botanischen "Einwanderern", den Neophyten, das Augenmerk schenken.