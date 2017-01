Auswertung der Telfer Wünsche

Telfs : Untermarktstraße |

Zum siebenten Mal sammelten die Grünen Telfs mit Vizebürgermeister Christoph Walch und Gemeinderätin Theresa Braun Inhalte und Wünsche zu einem friedlichen Miteinander. Einen ganzen Tag lang hatten Fußgänger und Passantinnen Gelegenheit im Zentrum von Telfs beim Grünen Standl inne zu halten. Den Grünen Weihnachtsbaum konnte man mit schriftlichen Wünschen zum Miteinander dekorieren. Der Erlös aus dem Ausschank geht an Telfer helfen Telfern. Der mit zahlreichen Wünschen behangene Weihnachtsbaum zeigt ein interessantes Bild der vielfältigen und vor allem an die Allgemeinheit gerichteten Wünsche. Die mit Spannung erwartete Auswertung Die Wünsche Friede und Gesundheit waren mit sieben Nennungen Spitzenreiter. Wie überhaupt allgemeine Wünsche mit Zweidrittel der Nennungen am stärksten genannt wurden; darunter Wünsche wie Toleranz, Verständnis, Trost, Zuhören oder bessere Zukunft für Kinder. Bei den persönlichen Wünschen waren wie alle Jahre die ungewöhnlichsten Wünsche zu finden, so etwa „mehr Haare für Olli“ oder „Bettwäsche mit Knöpfen statt Reißverschluss“. Zu den politischen Wünschen gehörten: Fußgängerzone, mehr E-Autos und Ideen fürs Dorfzentrum Telfs.