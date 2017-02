BezirksblätterBergauf: Komm mit uns auf Skitour!

03.02.2017, 08:38 Uhr

Die erfolgreichen Skitourenevents BezirksblätterBergauf starten heuer in die vierte Saison.

Test-Ausrüstung von Atomic

SALZBURG (tres). Mittlerweile sausen die Salzburger Bezirksblätter in ihren vierten Skitourenwinter. Gemeinsam mit skitourenwinter.com führen wir auch in diesem Winter die Skitourenabende BezirksblätterBergauf durch.Egal, ob Skitourenprofi oder -neuling, jeder ist immer herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam eine gemütliche Abendskitour (1 - 2 Stunden) zu gehen. Danach kehren wir in einer Hütte ein, wo es ein Paar Würstel sowie ein Seiterl Bier für jeden Teilnehmer gibt.Das Bier sponsert Stiegl, die Jause spendieren die Bezirksblätter, während die Musi zünftig aufspielt. Wer keine Skitourenausrüstung hat, die Sportart aber gerne ausprobieren möchte, für den bietet BezirksblätterBergauf die perfekte Gelegenheit. Mit auf Tour ist nämlich Atomic. Der Premium Ski-Hersteller aus dem Pongau stellt bei allen Terminen hochwertige Ski, Stöcke und Felle zum Testen zur Verfügung.

Das sind die Termine

Hinkommen, Spaß haben!

Die Bezirksblätter und ihre Partner laden alle Leser herzlich ein, uns auch im Winter 2016/17 zu begleiten.Der erste Termin ist am. Wir starten um 18.30 Uhr vom Parkplatz in Thumersbach, Talstraße 82, eine gemütliche Skitour auf den Ronachkopf und kehren danach in der Enzianhütte ein.Am, heißt es: BezirksblätterBergauf in Krispl-Gaißau! Wir starten um 18.00 Uhr vom Parkplatz des 2er-Sesselliftes in der Gaißau auf den Gipfel des Wieserhörndls mit anschließender Hüttengaudi in der "Schirla Stub'm". Live Musik kommt von Christiane Meissnitzer und Hans Gsenger von der Abtenauer Meissnitzer Band Am, geht es in Uttendorf weiter: Das BezirksblätterBergauf auf die Rudolfshütte startet um 16.00 Uhr beim Pisteneinstieg, Parkplatz Enzingerboden. Es gibt zwei Gruppen: die Motivierten starten von unten weg (circa 2 Stunden Aufstieg), die Gemütlicheren fahren mit der Gondel bis zur Mittelstation (Aufstieg circa 1,5 Stunden).In der Rudolfshütte warten Getränke, Würstl und live Musik von Sebastian Grandits & Band.Der vierte und letzte Termin ist, in Obertauern. Wir starten um 17.00 Uhr von der Gnadenalm weg auf die Südwiener Hütte.Es ist keine Anmeldung nötig - einfach vorbeikommen! Infos rund ums Skitourengehen und zu BezirksblätterBergauf gibt es stets aktuell auf www.meinbezirk.at/bergauf