18.12.2016, 20:53 Uhr

"Für die Katz' - Muffin & Friends Tierschutz" - mit neuem Konzept startet das Tierschutzprojekt im Tennengau

Tieren eine Stimme geben

KUCHL (celi). So vielen Tieren wie möglich helfen - das möchte die junge Kuchlerin Geli Brandauer mit ihrem neuen ehrenamtlichen Tierschutzprojekt "Für die Katz' - Muffin & Friends Tierschutz" erreichen. Ihr geliebter Kater "Muffin" hatte leider kein so schönes Leben, bevor er auf die Katzenliebhaberin traf - das war auch der Grund, warum Brandauer mehr für Tiere tun wollte."Wir haben uns entschlossen denen zu helfen, die nicht selbst für sich sprechen können - den Tieren. Mit diesem Projekt möchten wir den Tierschutz unterstützen und den Menschen etwas näher bringen", so Brandauer. Seit Jänner 2014 plante Geli Brandauer mit ihrer Mutter das Projekt rund um den Tierschutz, im November 2016 stand das neue Konzept. Vor- und Nachkontrollen, auch für andere Tierschutzvereine, Unterstützung in Form von Futter- und Sachspenden, Aufklärungsarbeit, Kampagnen, Petitionen und Vermittlungshilfe für Tierschutzvereine und Privatpersonen gehören zum Aufgabenreich. Wie der Name "Für die Katz' - Muffin & Friends Tierschutz" schon verrät, spezialisierte sich Geli Brandauer mit ihrem Projekt auf Katzen. "Da ich mich mit Katzen bestens auskenne, setze ich da den Schwerpunkt. Natürlich biete ich mit diesem Konzept aber auch für jedes andere Tier Hilfe an - ich helfe gerne wo ich nur kann", verriet die Kuchlerin.

Ein "Happy End" für Tiere

"Ich bin froh darüber, dass wir bereits vielen Fellnasen helfen konnten. Ich habe tolle Menschen an meiner Seite, die mir helfen. Vor allem meine Mama unterstützt mich von Anfang an wo sie nur kann und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Wir sind ein großes Team - jeder hat ein riesen Herz für Tiere", erzählte Brandauer. Auch wenn die ehrenamtliche Arbeit viel Zeit und Energie fordert, liebt die Katzenliebhaberin diese Tätigkeit. "Ich brauche für das alles kein Geld - die größte Entlohnung für mich ist, wenn es für ein Tier ein "Happy End" gibt, besonders, wenn das arme Tierchen viel Negatives erfahren musste", meinte Geli Brandauer. Für 2017 ist einiges geplant, um so vielen Tieren wie möglich zu einem schönem, friedlichem Leben zu verhelfen.