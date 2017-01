Fortbildung für Pferdesportausbilder im UPSV Hobby Pferd

21.01.2017, 17:54 Uhr

Tierärztin Dr. Barbara Röder gestaltete einen interessanten Vortrag. Am Vormittag stand der theoretische Teil. Wie erkenne ich einen Notfall?, Was tun bis der Tierarzt kommt? Sowie die Notfallapotheke am Programm. Am Nachmittag wurde am Pferd gearbeitet. Puls, Atmung und Temperatur wurden Kontrolliert, das Herz sowie der Bauch wurden abgehört. Der Höhepunkt des Tages war das Erlernen der diversen Verbände.

Oberst a.D. Fritz Schuster der den NOEPS-Breitesport koordiniert und die Organisatorin Anna Brandstätter freuten sich über die große Anzahl an Teilnehmern. Aufgrund der positiven Rückmeldungen sind weitere Seminare und Fortbildung in Moosbierbaum geplant.