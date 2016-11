Krampuskränzchen mit den Rolling Bones in der Post

WALDING. Ein ganz ARGE(s) Krampuskränzchen erwartet die Besucher am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr im Postsaal in Ottensheim. Der Landarzt & the rolling bones geben Rythm and Blues zum Besten. Der Landarzt und der Sänger der Rolling Bones sind die echten Brüder Maier. Neuzugang ist der Saxophonprofi Karl Hinterholzer. Schon zum dritten Mal in Serie spielt die Band ein Krampuskränzchen in Ottensheim,

immer mit einem Stargast. Nach Gerhard Haderer 2014 und Ferry Öllinger 2015 ist heuer Schriftsteller Rudi Habringer eingeladen. Er zerbröselt in der Pause Weihnachtskekse. Eintritt: Freiwillige Spende.