Vocalensemble Lalá kommt nach Vorderweißenbach

VORDERWEISSENBACH. Das Vocalensemble Lalá tourt mit seinem Programm „Alle Jahre Lieder“ durch Kirchen und Dome Österreichs, unter anderem machen sie Station in der Pfarrkirche Vorderweißenbach am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr. Veranstalter ist das Katholische Bildungswerk. Das Ensemble spannt den Rahmen von klassischen Weihnachtsliedern hin zu experimentellen Klangräumen. Die erschaffenen Stimmungen erzeugen beim Publikum eine innige Nähe und weisen so auf einen Urgedanken des Weihnachtsfestes hin. Seit mehr als zehn Jahren singen die vier A-capella Künstler Ilia Vierlinger, Julia und Mathias Kaineder sowie Peter Chalupar gemeinsam.

Termine:

1.12. Peterskirche Wien8. & 9. 12. Ursulinenkirche Linz17.12. Pfarrkirche Vorderweißenbach23.12. Kirche Steyr-Resthof29.12. Silvestergala Bad Schallerbach