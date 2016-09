St. Gottharder Senioren auf 2-Tages Ausflug

28.09.2016, 15:37 Uhr

Am zweiten Ausflusgtag besuchten die Senioren das neu renovierte Schloss Hof nahe der slowakischen Grenze. Die Prunkräume des Schlosses gaben Einblicke in die imperiale Wohnwelt, der Garten präsentiert den künstlerischen Gestaltungswillen der Barockzeit. Eine gemütliche Einkehr im Landgasthof Langthaler in Emmersdorf rundete den zweitägigen Ausflug ab.