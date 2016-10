Spaß & Spannung am Actionday

05.10.2016, 20:00 Uhr

Honeder-Lehrlinge durften einen Tag nach ihren Wünschen gestalten

KIRCHSCHLAG. Kürzlich hatten die Lehrlinge der Naturbackstube Honeder ihren Actionday. Neben einer Lehrlingsbeauftragten und dem Firmenchef Reinhard Honeder nahmen 18 Lehrlinge teil.Das Programm des Actiondays durften die Jugendlichen selbst nach ihren Wünschen gestalten. Am Vormittag ging es in den Hochseilklettergarten nach Kirchschlag. In schwindelerregenden Höhen balancierten sie von Baum zu Baum und vergnügten sich am Flying Fox, einer spektakulären Seilrutsche. Zur Stärkung gab es anschließend ein leckeres Wikinger-Essen in der dort ansässigen Gaststätte Maurerwirt. Am frühen Nachmittag führte der Weg die Lehrlinge zum nahegelegenen Bogenschießzentrum Breitenstein. Alle Beteiligten konnten ihre Treffsicherheit hierbei unter Beweis stellen. Für die Jugendlichen war der Actionday eine gute Möglichkeit, sich näher kennenzulernen.