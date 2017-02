Erstes Podium für Rene Hofer in diesem Jahr

15.02.2017, 16:43 Uhr

Schon bei der Qualy konnte er den zweiten Platz in seiner Gruppe einfahren. Im ersten Lauf ist der KTM-Fahrer gut vom Start weggekommen, aber er wurde in der ersten Kurve in einen Crash verwickelt. Hofe musste das Feld von hinten aufrollen.Das gelang ihm gut und er sah, zur Überaschung vieler, die Zielflagge als Vierter.Im zweiten Lauf kam der Alberndorfer nach der ersten Runde als Zehnter über den Zieltable. Bis zum Ende des Rennens kämpfte er sich abermals auf Rang vier vor. Das bedeutete in der Gesamtwertung das erste Podium für Rene Hofer auf Platz drei.Fotos: Reinhard Hofer (4)