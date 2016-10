Waldorf-Kindergarten in Landskron wird eröffnet

Villach : Waldorfkindergarten |

Ab Anfang Oktober dringt Kinderlachen durch die neuen Räumlichkeiten des Waldorfkindergartens und der neuen Kleinkindgruppe in Villach-Landskron. Am 22. Oktober werden die Türen für die feierliche Eröffnung von 10 bis 13 Uhr geöffnet und der Verein Waldorf Villach freut sich das mit Eltern, Interessierten und allen, die einen Einblick in die Vielfalt des waldorfpädagogischen Angebotes gewinnen wollen, feiern zu können. In einem wunderschönen, neu adaptierten Haus mit großem Garten und unzähligen Spielmöglichkeiten für die Kinder finden seit diesem Herbst zwei Kindergartengruppen, eine Kleinkindgruppe, eine Eltern-Kind-Spielgruppe und eine Babygruppe Platz.

Waldorfpädagogik sieht Bildung und Erziehung als kontinuierlichen Prozess vom Kleinkindalter bis zur Mündigkeit und arbeitet daher mit einem durchgehenden Bildungskonzept vom Kindergarten bis zum Maturaabschluss. Eine vertrauensvolle Beziehung und ein respektvoller Umgang miteinander sind dabei Basis für angstfreies, ganzheitliches Lernen.

Bei der Eröffnung gibt es vor allem für kleine Besucher einiges zu sehen und zu erleben. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.



Ort: Waldorfkindergarten, Schillerstraße 2a, Landskron

Termin: 22. Oktober, 10 bis 13 Uhr