„Danke“ mit Blumen sagen

07.02.2017, 20:00 Uhr

Der diesjährige Valentins-Gruß der OÖ. Gärtner erging an die zahlreichen ehrenamtlichen Imker.

BEZIRK. "Bereits seit einigen Jahren stellen die OÖ Gärtner ihre Valentins-Grüße unter ein gemeinsames Motto. Zu diesem Anlass werden jährlich im ganzen Bundesland Einrichtungen, Organisationen oder Institutionen besucht, um diesen "Danke" für ihre – zumeist freiwillige – Tätigkeit zu sagen", erzählt Landesgärtnermeister Dietmar Bergmoser. Die heurige Valentinstour der Gärtner aus dem Bezirk stand unter dem Motto "Bienen sind Leben". Stellvertretend für alle Imkervereine im Bezirk besuchten die Gärtner die Jahreshauptversammlung der Imker von Neukirchen-Gampern-Timelkam, sowie am Bienenhof Attersee die Vereine St. Georgen, Pöndorf und Vöcklamarkt-Pfaffing. Dabei entstanden sehr interessante Gespräche zwischen den Gärtnern und Imkern. Die Gärtner überreichten den Imkern zudem Primeln und Dirndlsträucher als wichtige Bienenpflanzen. Bienen spielen im gärtnerischen Kalender eine wichtige Rolle, ist Bezirksgärtnermeister Christoph Buttinger überzeugt: "Achten auch Sie beim Pflanzen von Blumen und Sträuchern auf die Bienentauglichkeit!"

Blumensträuße im Wert von je 30 Euro verlosen folgende Gärtner:

• Erlebnisgärtnerei Bergmoser in Frankenmarkt• Blumenhaus & Gartenbau Mayer, Inh. Christoph Buttinger in Lenzing• Blumenhaus Hueber in Vöcklabruck• Gärtnerei Holzleitner in Vöcklabruck• Blumen u. Garten Gasselsberger in Vöcklamarkt• Blumen Gebetsroither in Timelkam• Gärtnerei Irran in Schörfling• Blumenstube Oppermann in Ampflwang• Gärtnerei Seufer-Wasserthal in Schwanenstadt• Gärtnerei Till in Attersee• Gärtnerei Markus in St. Georgen• Gärtnerei Thellmann in Vöcklamarkt• Gärtnerei Hemetsberger in Weyregg