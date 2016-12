FPÖ Regau freut sich über den großen Erfolg des „Wir-sind-Regau“-Familienfestes, kommt Versprechen nach und spendet Reinerlös in der Höhe von 1.000 € an einen guten Zweck

21.12.2016, 14:43 Uhr

am. Wie berichtet, war das Fest sehr gut besucht und es konnte ein hoher Reinerlös erwirtschaftet werden. Die Gemeinderäte der FPÖ Regau rundeten den Betrag schließlich aufauf. Wie versprochen wurde diese Summe nun an soziale Projekte in Regau gespendet. Konkret konnten zwei vom Schicksal arg gebeutelte Familien aus unserer Gemeinde unterstützt werden.