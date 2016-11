Schachmeister aus Stadt und Bezirk Vöcklabruck

23.11.2016, 22:54 Uhr

Zweiter wurde Andreas Hessenberger, Vöcklabruck, aber Stammspieler bei Attnang. Bernhard Wolfgang von der ASKÖ-Sektion Schach blieb ungeschlagen und verfehlte nur in der Zweitwertung Platz zwei. Bester des zweiten Drittels wurde Tordai Lorant vom SV Vöcklabruck. Das dritte Drittel gewann Christian Strassmair (SG Vorchdorf). Bester Jugendspieler war Richard Emeder vom Verein "Schach am Attersee". Die Siegerehrung nahm der Vöcklabrucker Sportstadtrat Herbert Theil vor.Übrigens: Karl Gneiss (Vöcklabruck) überließ seine letzte Partie kampflos dem Gegner, da er in Spitz bei den Seniorenstaatsmeisterschaft führte und die letzte Partie dort Vorrang hatte. Gneiss wurde schließlich Vizestaatsmeister der über 65-Jährigen.