Ehrenzeichen für verdiente Waidhofner

09.12.2016, 10:27 Uhr

Günther Denninger wurde für seine Tätigkeiten in der NÖ Straßenbauabteilung 8 das Goldene Ehrenzeichen verliehen. Er war 12 Jahre mit der Leitung betraut und hat in dieser Zeit zahlreiche Straßenbauprojekte in der Stadtgemeinde durchgeführt. Mit Juli dieses Jahres trat Denninger in den Ruhestand.

Karl Oberbauer, Leopold Marchsteiner und Konrad Witzmann erhielten für ihren freiwilligen Einsatz in den Feuerwehren Waidhofen an der Thaya, Ulrichschlag und Altwaidhofen das Goldene Ehrenzeichen der Stadt.Kulturehrenzeichen der Stadtgemeinde wurden an Martin Bogg und Karin Otto verliehen. Martin Bogg erhielt dieses für sein jahreslanges Engagement als Obmann und Obmann- Stellvertreter des Waidhofner Museumsvereins.Aufgrund ihrer langjährigen und ehrenamtlichen Leitung der Volkshochschule Waidhofen an der Thaya verlieh Bürgermeister Robert Altschach das Kulturehrenzeichen der Stadtgemeinde an Karin Otto.Dank und Anerkennung wurde Stella Felizitas Pannagl für ihre Tätigkeit als Gemeinderätin ausgesprochen. Da Pannagl bei der Verleihung leider nicht anwesend sein konnte, wird die Überreichung nachgeholt.Bürgermeister Robert Altschach überreichte den Geehrten im Zuge der Feierlichkeiten Urkunden sowie Ehrenzeichen. „Ihr habt viel Einsatz für das Wohl von Waidhofen bewiesen – dafür möchte ich euch meinen Dank aussprechen“, so das Waidhofner Stadtoberhaupt.