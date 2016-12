Fettbrand: Pfanne mit Öl am Herd vergessen

14.12.2016, 11:01 Uhr

Mann schlief ein: Feuer in der Wohnung

WAIDHOFEN. Am Dienstag um 17:50 Uhr heulten in Waidhofen die Sirenen. In einer Wohnung in der Schloßgasse war ein Küchenbrand ausgebrochen. Ein aufmerksamer Bürger vermutete einen Brand in einer der Wohnungen der Wohnhausanlage und wählte den Feuerwehrnotruf 122.Nach Angaben des Wohnungsbesitzers stellte dieser eine Pfanne mit Öl auf den Elektroherd. Während der Anwärmphase des Ofens schlief der Mann aber ein und bemerkte nicht, dass sich das Öl immer mehr erhitzte und schlussendlich sogar entzündete.

Glücklicherweise wurde der Wohnungsbesitzer aber rechtzeitig durch das Feuer wach, erkannte die drohende Gefahr, bekämpfte den Brand und verließ anschließend mit der Pfanne die Wohnung. Das Feuer richtete großen Schaden im Küchenbereich an und durch die Rauchentwicklung wurden weitere Bereiche der Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen.Minuten nach der Alarmierung rückten beide Tanklöschfahrzeuge der Stadtfeuerwehr voll besetzt zur Wohnhausanlage in die Schloßgasse aus. Bei der Lageerkundung konnte der Einsatzleiter rasch Entwarnung für die anrückenden Einsatzkräfte geben. Der Brand war bereits gelöscht. Die Räumlichkeiten der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung wurden gelüftet und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Da auch Stromkabel im Küchenbereich durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt worden waren, wurde sicherheitshalber der Strom der Wohnung abgeschaltet. Abschließend wurde die Exekutive noch bei der Ermittlung der Brandursache unterstützt. Der Mann blieb unverletzt.