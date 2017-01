Junge Feuerwehr spendet für Familie aus Windigsteig

24.01.2017, 14:56 Uhr

Unter dem Motto der Aktion „Gemeinsam für Waidhofen“ wird ein Teil der Erlöse und Einnahmen an Kinder und Jugendliche bzw. an Familien im Bezirk weitergegeben.Diesmal wurde eine Familie mit zwei Kindern aus Windigsteig ausgewählt. Der Vater zweier Kinder stürzte bei einem Arbeitsunfall und ist seitdem gelähmt.Am Samstag den 21. Jänner lud die Feuerwehrjugend des Bezirkes Rainer Prosenbauer in das Feuerwehrhaus nach Vitis. Unter würdigen Rahmen konnten ihm insgesamt 650 Euro sowie zwei Rücksäcke der Feuerwehrjugend für seine beiden Töchter überreicht werden. Anschließend wurde bei Kuchen und Getränke ausgiebig geplaudert.