Schloß Rotschild.

30.09.2016, 05:52 Uhr

In Waidhofen / Ybbs steht des super schöne Gebäude und zagt wern do die 5 Elemente die des Leben bestimman. Und zwor san des die - Erde , Wasser, Feuer, Holz und Metall.Es is wirklich toll gestaltet und auch des Gebäude zeigt von edlem Charakter.Mit der Nö-Card kaun ma sich des a so aunschaun. Aber auch für die die koane haum is wirklich zu empfehlen.