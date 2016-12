"InnStrumenti"-Neujahrskonzert im Blumenpark Seidemann

Insgesamt wird das Kammerorchester InnStrumenti sieben Neujahrskonzerte geben!

Wo Kammerorchester InnStrumenti draufsteht, ist bekanntlich feinste Musik drin! Zum Jahreswechsel gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm in einer ausgewogenen Balance von Musik, Wort und Humor. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf die Jahresregenten gerichtet, denn das Jahr 2017 hat viel zu bieten!Die Musik von Rossini, Händel, Puccini, Bernstein, Fucik, Gershwin, Lehar, Piazzola, Webber und natürlich Eduard und Johann Strauß garantieren einmalige Neujahrskonzert unter der Leitung von Gerhard Sammer. Das raffiniert konzipierte Konzertprogramm enthält neben klassischen „Neujahrskonzert-Hits“ auch Überraschendes und Humorvolles sowie Werke von Komponisten mit einem besonderen Jubiläum im Jahr 2017. Als Gesangssolistin wird diesmal die renommierte Sopranistin Maria Erlacher zu hören sein, die neben Opernarien auch mit Musical-Songs überraschen wird. Die professionelle und lebendige Moderation liegt erstmals in den Händen von Stefan Abermann.

Konzert im Blumenpark

Weitere Termine

Das Programm:

Auch das Publikum im Gebiet kommt in den Genuss der Darbietungen – und das noch dazu im wunderbaren Ambiente der Glashausarena im Blumenpark von Erwin Seidemann zwischen Kematen und Völs. Dort konzertiert das Kammerorchester amab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf per E-Mail unter der Adresse herbert.peer@aon.atMittwoch, 4. Jänner 2017, 20 Uhr, Schlanders, Kulturhaus, Karten: kulturhaus@schlanders.itDonnerstag, 5. Jänner 2017, 20 Uhr, Telfs, Rathaussaal, Karten: www.oeticket.com Freitag, 6.Jänner 2017, 11 Uhr, Innsbruck/Congress, Saal Tirol, Abokonzert 3, Karten: www.oeticket.com Samstag, 7. Jänner 2017, 20 Uhr, Landeck, Stadtsaal, Karten: Hypo Tirol Bank und Buchhandlung TyroliaSonntag, 8. Jänner 2017, 21 Uhr, Ischgl, Silvrettacenter, Karten: Tel. 05444 606950Ouvertüre aus der Oper Il Signor BruschinoJahresregenten-Rätsel… Wie heißen die gesuchten Komponisten?Lascia ch´io pianga aus der Oper RinaldoQuando me`n vo aus der Oper La BohemeSchatz-Walzer, op. 418: I feel pretty aus der West Side StoryFlorentiner Marsch op. 214------Funny Face OuvertüreMeine Lippen, sie küssen so heiß aus der Operette GiudittaLibertango, Solist: Markus WaldhartSchlau-Schlau, Polka-schnell, Op. 6Think of me aus dem Musical Phantom der OperAn der schönen blauen Donau, Walzer op. 314