EC Götzens: Saisonende mit einem Rufezeichen!

05.02.2017, 21:59 Uhr

Die Götzner Eishockeycracks verabschiedeten sich mit einem Torfestival gegen Kufstein!

Das letzte Heimspiel ist geschlagen – und der MRCT EC Götzens verabschiedete sich von seinen Fans nicht still und leise, sondern mit einem lauten Knall: Der HC Kufstein wurde mit 13:6 abgefertigt. Ein starker Abgang aus der Eisarena, dem noch ein letzter Schlussakkord folgen könnte. Am 11. Februar findet das letzte Spiel der Saison in Ehrwald statt. Dass dieser Erfolg auch eine Revanche für die 3:17-Schlappe gegen Kufstein war und dieses Ereignis als einen Ausrutscher in der Bilanz aufscheinen lässt, rundet die Sache ab. Als Landesliga-Aufsteiger dürfen die Götzner generell auf eine starke erste Saison zurückblicken, so Manfred Chizzali: "Wir haben als Tabellenfünfter die Play Off-Runde knapp verpasst. Für die nächste Saison sind punktuelle Verstärkungen geplant. Dann wollen wir auch die Endrunde erreichen! Ein weiteres Ziel ist der Einbau von U16-Spielern – wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf unsere Fans zählen können!"Das beste Beispiel liefert Manfred Chizzali selbst: Der 47-Jährige und sein 15-jähriger Sohn Luca standen beim 5:3-Sieg gegen Mils gemeinsam in der Abwehr am Eis!

Starkes U16-Team

Der Nachwuchs ließ ebenfalls durch starke Leistungen aufhorchen. Das Spiel um den Einzug in die Play Offs wurde zwar in Silz mit 5:2 (0:1,3:1,2:0) verloren, die Gesamtbilanz ist jedoch mehr als zufriedenstellend. Ein guter Start in die Meisterschaft mit vielen Siegen brachte zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung. Krankheitsbedingt war der Kader nicht selten dezimiert. Die gute Entwicklung im sportlichen Bereich war aber dennoch unübersehbar. Wie bereits erwähnt: Auch hier ist das Erreichen der Play Off-Runde in der nächsten Saison das große Ziel – und nicht zuletzt sollten einige heimische Talente bald auch den Dress der Kampfmannschaft tragen!