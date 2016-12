Lisa Mucher auf der Erfolgsspur

02.12.2016, 21:53 Uhr

Bocchiatalent aus Ranggen erzielte bei Ranglistenturnier ihr bisher bestes Ergebnis im Einzel!

Seit nunmehr acht Jahren übt Lisa Mucher aus Ranggen die faszinierende Sportart Boccia aus. Die ersten Versuche gab es in der "Boccia-Hochburg" Elisabethinum Axams. Dort besuchte sie auch den Kindergarten und nun die Schule. Maßgeblich beteiligt an den Erfolge war der damalige Internatsleiter und Trainer Konrad Piok. Auch heute noch trainiert er "die Jungen", eine Boccia-Mannschaft im Elisabethinum und begleitet sie zu allen Wettkämpfen.Lisa Muchers Platzierungen im Überblick:Staatsmeisterin im Team: 2 x Bronze, 1 x Silber, 1 x Gold. Dabei konnte sich Lisa merklich steigern. Belegte sie Jahr 2013 im Einzel noch den 18., so landete sie zuletzt am 5. Platz.Tiroler Meisterin im Einzel: Gold 2016Ranglistenturniere im Team: 1 x Bronze, 1 x Silber, 3 x GoldIn den Ranglistenturnieren steigerte sich Lisa ebenso von der 2. in die 1. Division, wo sie hvor kurzem in Schärding im Einzel in der 1. Division den 3. Platz belegte! Das beste Ergebnis im Einzel und damit ein weiterer Beweis für den Aufwärtstrend!