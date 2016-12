Alkounfälle: Bezirk unter Top 3

21.12.2016, 00:00 Uhr

Alkohol am Steuer: Wiener Neustädter bauen wenige Alko-Unfälle, Fahrer im Bezirk sehr viele.

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. Punsch und Glühwein machen lustig - aber leider auch betrunken. Der Advent ist daher auch die Hochsaison für alkoholbedingte Unfälle. Aber nicht nur da setzen sich so manche Autofahrer mit Promille hinters Steuer. Und verursachen dadurch auch immer wieder Unfälle.Wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, ist der Anteil der Alko-Unfälle an den Verkehrsunfällen im Untersuchungszeitraum 2013 bis 1. Halbjahr 2016 in Waidhofen/Ybbs (3,7 Prozent) am niedrigsten, knapp dahinter Wiener Neustadt mit 3,9 Prozent.Ganz anders sieht es da im Bezirk aus. Hier hat man es niederösterreichweit in die Top 3 mit dem höchsten Anteil der Alko-Unfälle geschafft. Angeführt wird die Statistik vom Bezirk Scheibbs mit 11,0 Prozent, dahinter folgen die Bezirke Tulln (9,7 Prozent) und eben Wiener Neustadt Land (8,5 Prozent).Ein herber Schlag für Bezirkspolizeikommandant Gerhard Reitzl. Auch nicht nachvollziehbar. "Ich kenne die Statistik nicht. Sie entspricht aber nicht unserer Erfahrung", meint Reitzl. "Selbst bei den Schwerpunktaktionen in der Vorweihnachtszeit hatten wir nicht den Eindruck, dass das Problem ausufert." Gerade der Jugend attestiert der Bezirkspolizeikommandant große Vernunft. "Die Jugend geht sehr sorgsam mit Alkohol am Steuer um. Sie bilden beim Weggehen Fahrgemeinschaften und der Fahrer bleibt nüchtern", lobt Reitzl.Ähnlich sieht das Feuerwehrkommandant Pepi Bugnar. "Bei unserem Glühweinstand in der Wiener Neustädter Innenstadt kommen viele zu Fuß, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, dann genießen sie alkoholfreien Punsch. Da sind viele sehr vernünftig." Ausreißer gibt es natürlich immer wieder. "Vor ein paar Tagen hatten wir in einer Nacht innerhalb von fünf Stunden zwei Unfälle mit betrunkenen Fahrern. Einer davon eine junge Frau, der zweite ein älterer Herr", verrät Bugnar.Nicht viel dazu sagen kann Stadtpolizeikommandant Manfred Fries. "Ich kenne die Parameter der Analyse nicht. Aber schaut man auf die Statistik der Führerscheinabnahmen wegen Alkohol am Steuer, dann ist die Statistik leicht steigend. Zählten wir 2015 150 Führerscheinabnahmen aufgrund schwerer Alkoholisierung, sind es in den ersten elf Monaten dieses Jahres bereits 157. Bleibt die Frage, ob es gut ist, wenn wir viele erwischen oder besser, wenn nicht? Da heißt dass dann automatisch Alkolenker gibt es nicht mehr", fragt sich Fries.