Glücksbote verteilt Weihnachtsgeschenk

18.12.2016, 11:11 Uhr

Dank der vielen privaten Spender und einigen Sammelaktionen in Unternehmen konnten wir die Geschenke zusammenbringen.Die Ehrenamtlichen Helfer des Verein verpackten die Geschenke und übergaben diese an die Familien.Die Geschenke wurden z.B. im Sozialmarkt St.Pölten, Triestingtal, Baden, Kinderwohnheim Sonnenhof und Kinderbauernhof Eschenau übergeben.Vielen Dank an alle Spender und Helfer.