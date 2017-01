So fröhlich feiern die Jüngsten

23.01.2017, 17:28 Uhr

Am Sonntag fand der Kindermaskenball im Gemeindezentrum Kirchstetten statt.

KIRCHSTETTEN (ame). Während so mancher Erwachsener den Schlaf der vorangegangenen Ballnacht nachholte, herrschte im Gemeindezentrum bei Krapfen und Musik ein fröhliches Tohuwabohu. Als die Jüngsten dann ausgelassen Fasching feierten, nutzten die Bezirksblätter die Gelegenheit, ihre Eltern zu fragen, was sie am Fasching am liebsten mögen. Raphaela Csencsits erzählt, dass sie den Fasching mit Kind wieder ganz neu erlebt. Ilias' Mama Michaela gibt schmunzelnd zu, kein allzu großer Fan des Faschingtreibens zu sein, aber die Krapfen seien ok. Für Elisabeth ist es das Schönste, dass die Kinder ihren Spaß haben, ihretwegen ist sie ein Fan der Faschingszeit. Auch Thomas Berger genießt es, "ein Mal im Jahr in die Kinderwelt einzutauchen und nicht alles so ernst zu nehmen".