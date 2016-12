Die Feuerwehrjugend Piber übergibt das Friedenslicht am Mittwoch, dem 21. Dezember, um 17 Uhr in Bad St. Leonhard an die Feuerwehrjugend Wolfsberg.

Guter Zweck

kann das Friedenslicht im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Wolfsbergin Empfang genommen werden.Der Erlös dieser Aktion kommt drei Bedürftigen aus den Gemeinden Bad St. Leonhard, Reichenfels und Preitenegg zugute.