20. Krampusschießen des SV Preitenegg

10.12.2016, 19:05 Uhr

Felle, Larfen, Glocken und natürlich Ruten. Das Schützenlokal im Preitenegger Gemeindeamt verwandelte sich beim Krampusschießen in ein vorweihnachtliches Eldorado für Groß und Klein.

Eine schon etablierte sportliche Veranstaltung darf in der Adventzeit in der Gemeinde Preitenegg nicht fehlen: Das nunmehr 20. Krampusschießen gelangte am zweiten Adventwochenende im Schützenlokal des Schützenvereines (SV) Preitenegg zur Ausstragung. Die Schützen konnten neben der zahlreich erschienen Bevölkerung auch Abordnungen von ortsansässigen Vereinen und Schützenvereinen aus Unterkärnten begrüßen.

Gebackene Riesenkrampusse

Insgesamt nahmen 65 Teilnehmer am Juxschießen in der Vorweihnachtszeit teil. Oberschützenmeister Gottfried Joham konnte im Rahmen der Siegerehrung in der Kinder- und Erwachsenenwertung für die Podestplätze jeweils drei gebackene Riesenkrampusse von der Bäckerei Brunner und für die Ränge vier bis zehn mit allerlei Süßigkeiten gefüllte Krampussackerl überreichen. In der Kinderwertung freute sich der Erstplatzierte Michael Kriegl vor Selina Schratter auf Rang zwei und dem Drittplatzierten Emanuel Sturmer über die Backwaren. Bei den Erwachsenen siegte Raimund Sterling vor dem Zweitplatzierten Theodor Wedenig und Erich Primus auf Rang drei.