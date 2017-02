Bildungshaus Stift Zwettl ab Ostern 2017 barrierefrei erreichbar

10.02.2017, 12:12 Uhr

Im November 2016 begannen die Arbeiten zum Einbau eines Aufzugs, der alle Geschoße erschließen wird. Es werden auch in allen Stockwerken barrierefreie Toilettenanlagen errichtet, ein Gästezimmer wird so adaptiert, dass es ebenfalls den Anforderungen der Barrierefreiheit entspricht.Bis Ostern sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein, die offizielle Eröffnung erfolgt an einem Tag der offenen Tür am 8. Juni 2017 ab 14.00 Uhr.Im Vorjahr konnten rund 5.000 TeilnehmerInnen bei 155 Veranstaltungen begrüßt werden. Das Haus verfügt über einen Festsaal, 3 Seminarräume unterschiedlicher Größe, eine Kapelle, einen Clubraum und einen Speisesaal.Für Gäste stehen 19 Zimmer mit 35 Betten und ein Schlafsaal mit 12 Betten zur Verfügung.