Buchpräsentation „Unser Friedersbach“

13.12.2016, 16:37 Uhr

Das Team – bestehend aus Andrea und Silvia Bauer, Günther Edelmaier, Gabriele und Gerhard Geisberger – freute sich über zahlreiche Besucher bei der Präsentation. Nicht nur Friedersbacher waren gekommen. Auch Gäste, die irgendeinen Bezug zur Ortschaft haben, sei es, aufgrund Verwandtschaft, Bekanntschaft oder Freunde in Friedersbach oder einfach, weil sie selbst einige Jahre hier gelebt oder gearbeitet haben. Anhand einer Powerpointpräsentation wurden die Gäste über die einzelnen Arbeitsschritte während der Entstehung des Buches informiert. Die Idee, Hauschroniken zu erstellen gab es bereits im Jahr 2009 bei der Feier „850 Jahre Pfarre Friedersbach“. Die Daten wurden seitdem jedoch immer wieder aktualisiert, um diese schlussendlich in ein Buch zusammenfassen zu können.Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Emilia Sammer, die ihr Können auf der Geige unter Beweis stellte.

Das Buch, bestehend aus 272 Seiten, beinhaltet von beinahe jedem Haus in Friedersbach (201 Hausnummern) eine kurze Hauschronik bzw. alte und neue Fotos. Außerdem ist die Geschichte des Ortes beschrieben. Auch die Flurnamen in und rund um Friedersbach sind angeführt. Des Weiteren können Leserinnen und Leser einige Geschichten, Sagen und Legenden erfahren. Auch kurz erwähnt sind der Stauseebrückenbau und die Aussiedlung aus Döllersheim im Zusammenhang mit dem Truppenübungsplatz Allentsteig sowie die Ruine Lichtenfels.Über die Brauchtumspflege in der Ortschaft können Interessierte anhand von historischen und aktuellen Fotos und kurzen Beschreibungen mehr erfahren. Ebenso sind Marterl, Wegkreuze und Bildstöcke sowie Hausnischen bildlich angeführt und kurz umschrieben. Hier hat Johann Berger schon wertvolle Arbeit mit der Plattform www.zcrux.zwalk.at geleistet.Ein großer Dank für die Mithilfe gebührt allen voran Stadtarchivar Friedel Moll, Johann Berger und den Korrekturlesern Barbara Haider und Franz Trampl sowie allen Sponsoren und dem Faulenzerhotel Schweighofer.Erhältlich ist das Buch bei GR Günther Edelmaier, Friedersbach 164 (Information: 0676/84143013)