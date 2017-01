Zwettl ist „Wanderdorf“

16.01.2017, 08:05 Uhr

Zauberhafte Wälder, idyllische Flussläufe, kilometerlange Feldwege – hier im Herzen des Waldviertels schlägt das Wanderherz besonders hoch. Die Natur rund um Zwettl, geprägt durch die einzigartige Talkessellage und den Zusammenfluss von Kamp und Zwettl, bietet aufgrund ihrer geografischen Beschaffenheit eine besonders idyllische Flora und Fauna. Kraftvolle, erfrischend grüne Wälder, das Farbenspiel der Raps- Mohn- und Hopfenfelder sowie beeindruckende Granitsteinformationen und das gesunde Reizklima bieten pure Wanderfreude und Erholung für Körper und Geist.„Wir wollen nicht nur kulturelle Höhepunkte bieten, sondern auch bei Freizeitaktivitäten mit Qualität punkten“, meint Vizebürgermeister DI Johannes Prinz. So startete die Stadtgemeinde vor einigen Jahren, initiiert von Waldviertel Tourismus, den Qualifizierungsprozess zur Auszeichnung des „Österreichischen Wandergütesiegels“.

Angebot durchleuchtet

Umfangreiche Kriterien mussten dafür erfüllt werden und infrastrukturelle Voraussetzungen geschaffen werden – Zwettls Wanderangebot wurde auf Herz und Nieren geprüft.Mit vielen helfenden Händen, zahlreichen Arbeitsstunden und viel Motivation konnten alle notwendigen Maßnahmen erfüllt werden, sodass Vizebürgermeister DI Johannes Prinz am 12. Jänner 2017 im Zuge der Ferienmesse in Wien die Zertifizierung zum „Wanderdorf Zwettl“ freudig entgegennehmen konnte.Nicht nur das Rundherum musste entsprechen, auch passende Unterkünfte standen auf dem Prüfstand: Wir gratulieren herzlich den drei zertifizierten Wanderbetrieben Hotel Schwarz Alm, Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach und Gasthof „Dichter Hamerling“ in Zwettl, deren hochwertiges Wanderservice und –angebot eine Auszeichnung erst ermöglicht haben.Haben Sie auch Lust bekommen, Zwettl zu erwandern? Unsere kostenlose Wander- und Freizeitkarte mit allen Wanderwegen unserer Gemeinde samt Erklärungen erhalten Sie im Stadtamt und in der Zwettl-Info im Alten Rathaus. Auf den Webseiten www.zwettl.info sowie www.zwalk.at finden Sie außerdem Tipps und zahlreiche Informationen rund ums Wandern in Zwettl.Wer unsere Wälder und Wege, mit Fokus auf Naturbeobachtung, entdecken möchte, ist bei unseren zertifizierten Wanderführern richtig. Brigitte Fröhlich und Walter Fletzer bieten ab Frühjahr wieder wöchentlich Touren an, gerne sind auch individuelle Termine nach Anfrage möglich.Die Stadtgemeinde Zwettl freut sich schon jetzt auf eine erfolgreiche Wandersaison 2017 im „Wanderdorf Zwettl“!