Großer Andrang bei Tag der offenen Tür

19.01.2017, 07:00 Uhr

Tag der offenen Tür an den weiterführenden Schulen der Franziskanerinnen in Zwettl war sehr gut besucht

ZWETTL. Viele Interessierte kamen am 13. Jänner der Einladung nach um die verschiedenen weiterführenden Schulen der Franziskanerinnen kennen zu lernen. Den Tag der offenen Tür nutzten auch zahlreiche Eltern mit Kindern, die in diesem oder im nächsten Schuljahr die Unterstufe abschließen werden und sich über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informieren möchten. Viele Besucher wollten sich auch speziell über die im kommenden Schuljahr erstmals angebotene Bildungsanstalt für Sozialpädagogik informieren.Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt und der Fachschule für wirtschaftliche Berufe und des Kollegs für Elementarpädagogik bereiteten unterschiedlichste, interessante Projekte vor, um über die verschiedenen Ausbildungsbereiche zu informieren. Die künftigen Maturantinnen und Maturanten der HLW führten die Gäste durch die Schule. Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule informierten zusätzlich über ihre speziellen Ausbildungsschwerpunkte, so unter anderem über die Zusatzqualifikation „Kinderbetreuerin bzw. Kinderbetreuer“.In der sogenannten „Genussstube“ und an der Cocktailbar konnten die Besucherinnen und Besucher genießen, was die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer bereits erworbenen praktischen Kenntnisse anboten.Am 31. Jänner findet in der Höheren Lehranstalt und der Fachschule für wirtschaftliche Berufe und im Kolleg für Elementarpädagogik ein Schnuppertag statt. Interessierte Schülerinnen und Schüler können von 7 Uhr 45 bis 11 Uhr 30 die Schule besuchen.