Schandfleck in der Rossau am Alsergrund

28.04.2017, 04:22 Uhr

Ehemalige Trafik steht seit mehr als 10 Jahren leer

Eine kleine "Hütte" oder besser ein so genannter Kiosk steht seit einem Jahrzehnt leer und gammelt vor sich hin!?Obdachlose waren schon drin, Punks und Drogensüchtige benutzten die kleine Hütte schon als Unterkunft und "Bunker", doch weder die Stadt Wien noch der Grundeigentümer BIG stört das und so verfällt die ehemalige Trafik, bis sie irgendwann abgerissen werden muss.

Offenbar ist die Miete so hoch und jetzt wohl auch die Sanierungskosten, dass sich niemand mehr finden wird der sich der "kleinen Burg" anzunehmen.Die Rossauer Kaserne wurde immer in Stand gehalten und renoviert, doch auf die dazugehörige "Trafik" wurde immer vergessen!? Das ehemalige Wachlokal der Kaserne (für die Streifengeher um das Gebäude) diente bis so Ende 1990 als Tabakwarenladen, doch mit der Renovierung der Kaserne und der bald damit verbundenen Teilung zwischen Polizei und Bundesministerium für Landesverteidigung wurde die Trafik geschlossen und nicht mehr neu "besiedelt". Was vielleicht auch an dem wohl damals schon nötigen Sanierungsbedarf lag; vielleicht aber auch daran, dass das Tabakgesetz geändert wurde und die Kaserne als Bundesamtsgebäude damit Rauchfrei werden sollte und so eine Trafik auf Bundesgrund nicht mehr als Attraktiv angesehen wurde.Auf jeden Fall ist es ein Schandfleck um dem man sich kümmern sollte und einen neuen Verwendungszweck zuführen!E. WeberFotos: E. Weber (c) 2016 sgb-media.at