Heurigenmesse am Sonntag 23. Juli beim Bioweinbau & Heurigenschank „Zum Berger“ und Wienerlieder mit japanischer Wienerliedsängerin – Manami Okazaki

21.07.2017, 14:07 Uhr

am Sonntag, 23. JULI 201710.00 Uhr HEURIGENMESSE in schönsten Gastgarten Wiens - 1190 Wien, Himmelstraße 1914.00Uhr MATINEE mit MANAMI OKAZAKI, begleitet am Klavier von Prof. D.I. Fritz Brucker – Chormeister Schubertbund, an derKontragitarre Prof. Hans Singer (Grinzinger Musikerlegende).Bioheurigenwirt Siegfried W. Dörre ist begeistert „Unser schönes Grinzing wird seit einiger Zeit wieder sehr aktiv, wir freuen uns besonders, dass wir die großartige und sympathische Sängerin Manami Okazaki für einen Auftritt bei unserem Bio-Weinbau & Heurigenschank begeistern konnten. Die Atmosphäre des Heurigen bei der Heurigenmesse und die anschließende musikalische Performance im offiziell schönsten Gastgarten Wiens werden die Wiener begeistern. Danach laden wir zum geselligen Beisammen sein ein.“RückfragehinweisSiegfried Walter DÖRRE, Heurigenwirt1713@himmelstrasse19.wien, +43 680 111 67 19