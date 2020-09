Von Schüttaustraße bis Arbeiterstrandbadstraße können Radlerinnen und Radler nun in beide Richtungen in der Nebenfahrbahn fahren.



DONAUSTADT. Schneller als gedacht: Der erneuerte Radweg auf der Wagramer Straße zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Schüttaustraße ist bereits fertiggestellt. Damit sich Radfahrer und jene, die zu Fuß unterwegs sind, nicht mehr so häufig in die Quere kommen, wurde der Radweg stadteinwärts nun neben den Grünstreifen auf die Nebenfahrbahn verlegt.

„Hier konnten wir wesentliche Verbesserungen für die Radlerinnen und Radler erreichen, ohne den fließenden Verkehr zu beeinflussen“, erklärt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ).

Radweg für Kagraner Brücke in Aussicht



Am anschließenden Teilstück, auf der Kagraner Brücke, bleibt indes noch etwas länger alles so, wie man es aus den vergangenen Monaten bereits kennt: Der Pop-up-Radweg wird bis zum 1. November verlängert. Das wurde von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) nach einer Überprüfung entschieden.

Weil er mit der derzeitigen Lösung nicht glücklich ist, wünscht sich Nevrivy eine Verlängerung des Radweg-Ausbaus bis zum Kagraner Platz und argumentiert: „Die Kagraner Brücke ist breit genug, um einen sicheren Radweg zu schaffen und trotzdem keine Fahrspur für die Autos einzubüßen.“