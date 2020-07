Mögen die Spiele beginnen. Wir haben schon eine besondere Situation, aber wir bewegen uns hoffentlich bald in jene Richtung, so wie beim heutigen Vorbereitungsspiel unser Gegner heißt. Es ist ein Untermieter am Hellas-Platz, nämlich Vorwärts Wien 2016. Und vorwärts, so soll es auch gehen. Statistisch betrachtet sind wir heute zu Gast am eigenen Platz, Hellas ist die Auswärtsmannschaft.

Es gibt bei unserer Mannschaft lediglich einen Abgang, aber einige Neuzugänge. Zu erwähnen ist vor allem Markus Holemar, wenn man sich seine Vita anschaut, war er durchaus ein Wandervogel. Außerdem zu erwähnen ist, dass er 44 Jahre alt ist, womit Kapitän Roman Flandorfer nicht mehr Dorfältester ist.

Das Spiel läuft mehr oder weniger auf einer schiefen Ebene. Bald steht es 2:0 für Hellas Kagran, Torschützen waren Michael Kures in der elften Minute, und Alexander Kriegl in der 16. Minute. Normalerweise verlässt uns Helmut beim Spielstand von 2:0 für das Auswärtsteam, diesmal bleibt er da.

Weitere Torschützen in der ersten Spielhälfte sind Philipp Wendl in der 21. Minute, de facto ein Heimkehrer, er hat sich schon einmal das Hellas-Dress übergezogen. Doppelpack in der 30. Minute von Michael Kures. Nach einer Trinkpause bleibt es beim Spielstand von 4:0, als die Schiedsrichterin zum Pausenpfiff ansetzt.

Gleich nach Wiederbeginn kommen die Heimischen, noch einmal, es handelt sich um Vorwärts Wien 2016, zu einer Torchance. Eine alte Weisheit bewährt sich auch heute. Abseits ist es dann, wenn der Schiedsrichter, diesmal die Schiedsrichterin, pfeift. Eine zweite Meinung wäre gefragt, wird aber nicht akzeptiert.

Was nun folgt ist eine Aufzählung der Torschützen, abgesehen von einer Freistoßgelegenheit für Vorwärts Wien 2016, die nichts eingebracht hat, finden sich in dieser Aufzählung nur Hellenen.

5:0, 63. Minute, Michael Kures, zwischenzeitlich ausgewechselt und wieder eingetauscht

6:0, 67. Minute, Marko Vasic

7:0, 71. Minute, Markos Vasic

8:0, 74. Minute, Daniel Bohac

9:0, 75. Minute, Oliver Stemmer

10:0, 80. Minute, Daniel Bohac

11:0, 83. Minute, Michael Kures und jetzt endlich auch

12:0, 90. Minute, Markus Holemar

Die Bewegungstherapie ist für heute abgeschlossen, bis zum Saisonstart, den es hoffentlich geben wird, haben wir noch ein paar Wochen Zeit.