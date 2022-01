Ehemalige Tankstelle bietet nun Steaks und Tacos

Der Lustenauer Marcel Lerch hat sich in der Vorarlberger Gastronomiewelt schon längst etabliert. Ende Dezember eröffnete der 50-Jährige mit „Taco Taco“ sein insgesamt sechstes Lokal. Er verwandelte dabei eine ehemalige Tankstelle in einen Speisetempel.

Viele Rückschläge für die Gastronomie

Für die Gastronomie waren die vergangenen zwei Jahre alles andere als leicht. Zuerst kam im November 2019 das Rauchverbot, dann vier Monate später traf das Corona-Virus die heimischen Wirte mit voller Wucht. Mehrere Lockdowns, vorverlegte Sperrstunden, Personal- und Fachkräftemangel und vieles mehr. Kein Wunder, dass da so mancher seinem Ärger Luft machte. Nicht so Marcel Lerch. Der Gastronom aus Lustenau investierte mit seinem Geschäftspartner Daniel Magyar ausgerechnet während der Pandemie 1,5 Millionen Euro in sein neues Lokal „Taco Taco – Food & Drinks“. „Das ist die bisher höchste Summe, die ich investiert habe“, sagt der 50-Jährige, der bereits fünf Gastronomiestätten betreibt. Drei in Lustenau, eine in Dornbirn und eine in Bregenz. Lerch verwandelte das ehemalige Tankstellengebäude der OCW Oberscheider Carworld in ein mexikanisches Restaurant, das um eine Bar mit Food und Drinks sowie einen SB-Bereich für Take Away ergänzt wird. Insgesamt 100 Sitzplätze laden innen zum kulinarischen Tanken ein, außen – wo einst die Zapfsäulen standen – steht jetzt ein überdachter Gastgarten, in dem 90 Personen Platz finden. „Die Investitionskosten waren deshalb so hoch, weil praktisch alles neu konzipiert und eingerichtet werden musste“, erklärt Lerch. „Allein die Lüftung schlug mit 120.000 Euro zu Buche, der Beefer, der beim Steakzubereiten neue Maßstäbe setzt, nochmal mit 20.000 Euro.“

Grenznähe und Frequenz

Was „Taco Taco“ zu etwas ganz Besonderem macht, ist der urbane Stil, mit dem Lerch die kulinarisch ein wenig verschlafene Marktgemeinde seit 29. Dezember bereichert. Dafür hat sich der „Multi-Gastronom“ bewusst entschieden, denn der Standort an der stark befahrenen Lustenauer Reichsstraße steht für Internationalität. Nur 300 Meter oder eine Minute Fahrzeit weiter befindet sich die Grenze zur Schweiz und der Autobahnanschluss zur A13. „Dieser viel frequentierte Standort war für mich ausschlaggebend für die Entscheidung, noch ein sechstes Lokal zu eröffnen“, sagt Lerch. „Da musste ich nicht lang überlegen.“

Das ganze Areal rund um die Oberscheider Carworld bietet Besucherinnen und Besuchern sehr viel.

Neben Waschstraße, Tankstelle und Einkaufsgelegenheit nun auch ein Restaurant als kulinarische Attraktion“, fasst Marcel Lerch die Vorteile der modernen Raststätte zusammen. Er selbst hat die Fläche gepachtet. Im November 2019 unterzeichnete er den Vertrag. Voller Vorfreude auf das, was entstehen wird und ohne Ahnung, dass eine Pandemie unmittelbar bevorsteht. „Ein bisschen Bauchweh ist deshalb natürlich schon dabei“, gibt Lerch ehrlich zu, „etwas später hätte ich mich unter Umständen ganz anders entschieden.“ Wahrscheinlich sei es gut so gewesen, nichts gewusst zu haben, kommt sofort Lerchs Optimismus zu tage. „Die Umsetzung hat mir große Freude bereitet und ich war und bin mit voller Leidenschaft dabei.“

Mexikanisch und Steaks

Damit verrät der Lustenauer auch gleich sein Erfolgsgeheimnis:



Mach es mit dem ganzen Herzen oder lass es bleiben.

Recht gibt ihm dabei das ausgebuchte Lokal gleich am ersten Abend und auch an allen weiteren, die er bisher geöffnet hatte. Als hätten die Feinschmecker darauf gewartet, denn Burritos, Tacos und Quesadillas sind aktuell die Renner. Auch bei Vegetariern und Veganern, die im „Taco Taco“ ebenso auf ihre Rechnung kommen. Ergänzt wird die Menükarte außerdem mit Salatbowls, Burgern und Steaks. Für Fleischtiger ist das 700 Gramm T-Bone-Steak ein absolutes Highlight. Dazu serviert werden Soßen und Süßkartoffel-Pommes. Eine weitere Spezialität im neuen Lokal, das sieben Tage die Woche geöffnet hat und ganztägig warme Küche anbietet.