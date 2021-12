Tag der Hl. Lucia

Lucia, die Lichtvolle, passt wunderbar in die kürzesten Nächte des Jahres und in die Weihnachtszeit. Licht steht für die Freude aufs Christkind. Ihr Tag ist der 13. Dezember.

Lucia von Syrakus (Sizilien) ist zu Zeiten der Christenverfolgung 303 einen Märtyrertod gestorben und seither eine der beliebtesten Heiligen. Sie soll ihr ganzes Vermögen verwendet haben, um Bedürftige und untergetauchte Christen mit Lebensmitteln zu versorgen. Um in der Dunkelheit den Weg zu finden und trotzdem die Hände frei zu haben, soll sie einen Lichterkranz am Kopf getragen haben.

Weitere traditionelle burgenländische Bräuche in der Adventzeit:

>> Der Weihnachtsweizen

In burgenländischen Bauernhäusern hat man schon früher, am 13. Dezember zu Lucia, eine Handvoll Weizen in Tellern im Advent "angebaut". Zu Weihnachten bildet die Saat einen dichtes grünes Grasbüschel, in das man als Hinweis auf das Licht, das mit Christus in die Welt gekommen ist, eine Kerze stellt.

Versucht doch, diesen schönen alten Brauch selbst in euer Heim zu "zaubern"! Den Weizen über Nacht in Wasser quellen lassen, dann in einen flachen Teller geben. In die Mitte eine Kerze stellen. Nach dem Keimen immer etwas feucht halten, keine Staunässe! An einem geschützten Plätzchen sprießt innerhalb weniger Tage frisches Grün!

hochgeladen von Désirée Tinhof

>> Das Räuchern

Die Tage um den Jahreswechsel werden auch als Rauhnächte bezeichnet. Diesen Namen verdanken sie dem Räuchern mit Baumharzen und Pflanzen. Als die vier wichtigsten gelten die Thomasnacht (21.12.), die Christnacht (24.12.), die Silvesternacht (31.12.) und die Dreikönigsnacht (5.1.).

Das Räuchern ist ein schöner Brauch, in dem es vor allem darum geht, das alte Jahr mit einem Dank loszulassen und das neue mit Segenswünschen zu begrüßen! Es wirkt sich auch positiv auf Körper und Seele aus, hat eine desinfizierende Wirkung und verbessert das Raumklima.

hochgeladen von Désirée Tinhof

>> Die Rorate

Noch ein alter Brauch in der Adventzeit ist der Gang zur frühmorgendlichen Rorate-Messe. Ursprünglich ist "Rorate" die Bezeichnung der Frühmesse (6.00 Uhr), die an allen Wochentagen im Advent zu Ehren der Gottesmutter Maria gefeiert wird. Während früher die Menschen in der Dunkelheit des frühen Wintermorgens schon mit brennden Kerzen zur Kirche kamen, ist heute nur mehr die Messe selbst eine "Lichtermesse", fast ganz ohne elektrisches Licht.

Dadurch bekommt die Rorate-Messe einen sehr eigenen Charakter, der auf Weihnachten einstimmt. Besinnliche und stimmige Texte geben der Hl. Messe eine besondere Bedeutung. In den meisten Pfarren gibt es für die Rorate-Besucher im Anschluss an die Messe noch ein gemeinsames Frühstück im Pfarrhof.

Lichtermesse mit Kerzen

Foto: pixabay

hochgeladen von Désirée Tinhof

>>> Hier geht's zurück zum Adventkalender <<<