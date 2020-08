Am 14. August wurde die neue Spiel- und Sportstätte in der Industriestraße in Eisenstadt eröffnet.

EISENSTADT. Der Traditionsverein „ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt“ ist übersiedelt und hat seine Spiel- und Sportstätte gemeinsam mit dem neu gegründeten Dartverein, dem „ASKÖ DC Burgenland“, eröffnet.

Eröffnung

Um 14 Uhr ging es los, Billard- und Dartfans wurden mit einem feierlichen Sektempfang begrüßt. Ein Triathlon-Wettkampf in den Bewerben „Pool-Billard“, „Dart“ und „Tischfußball“ sorgte bei der Eröffnung für eine ausgelassene Stimmung. Dabei wurde je ein Dartsportler mit einem Billardsportler zusammen gelost, damit sich die Mitglieder beider Vereine untereinander besser kennenlernen konnten. Den Sieg holte sich Dart-Obmann Michael "Raszto" Rasztovits gemeinsam mit dem ihm zugelosten Pooler Erik Bitriol, Sohn vom Pegasus-Obmann. „Die Eröffnung war einfach nur ein Traum! Politik und Medien und viele Billard- und Dartinteressierte sind gekommen, einfach super!“, freut sich der Obmann des Billardvereins Alfred Bitriol.

Der Umzug

Die Übersiedelung begann aus einer Notwendigkeit heraus. Im vergangenen Jahr kam nämlich die Nachricht, dass die Sportstätte des BSV Pegasus 2020 abgerissen werden würde. Gemeinsam mit dem neu gegründeten Dartverein, stand jedoch einem Umbau einer früheren Sportstätte nichts im Wege. Die Umsetzung der Ideen gestaltete sich als schwierig, das Endergebnis gefällt aber allen Beteiligten. „Mit der Anordnung der Räumlichkeiten sind wir sehr zufrieden, da es bei uns sowohl größere Flächen gibt aber auch Winkel und Ecken.“, sagt Pegasus-Obmann Alfred Bitriol. Corona verzögerte leider die Eröffnung um einige Wochen, seit letzten Freitag hat der Sporttempel allerdings seine Tore geöffnet.

Zukünftiges

Ab Mitte August stehen den Gästen und Vereinsmitgliedern somit sechs Pool-Billard Tische, sieben E-Dart Geräte sowie drei Steel-Dart Boards, ein zusätzlicher Tischfußballtisch, Flipper, Photoplay und vieles mehr zur Verfügung. Bis Ende August wird das Billard- und Dartspielen zum Kennenlernen gratis angeboten. Das nächste große Highlight folgt Anfang September mit "Pannonia Open V - Pascal André-Cup", einer Pool-Billard-Veranstaltung.