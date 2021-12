Heute war im Burgenland einiges los.



Ab Februar 2022 wird in Eisenstadt ein zweistöckiges Einsatztrainingszentrum für die Exekutive neben der Landespolizeidirektion errichtet. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant. Im Rahmen des Projektes wird auch die bestehende Landespolizeidirektion um rund 550 Quadratmeter erweitert.

Neues Einsatztrainingszentrum der Polizei in Eisenstadt

Das im vergangenen März beschlossene neue Gehaltsmodell für Mitarbeiter der Stadt Eisenstadt ist laut Aufsichtsbehörde rechtswidrig.

Eisenstädter Gehaltsmodell rechtswidrig

Bei der neuen Bewegung von FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz "Vorwärts Mattersburg" freut man sich über die steigende Unterstützerzahl. Mit seinem Versprechen, im Falle eines Wahlgewinnes, die Hälfte seines Gehaltes zu spenden lässt der Politiker jetzt aufhorchen.

Bei Wahl zum Bürgermeister will Tschürtz halbes Gehalt spenden

Am 28. Jänner 2022 findet die Burgenland Extrem Tour rund um den Neusiedler See erneut statt. 48 Schüler mit vier Lehrern aus der Klosterschule Neusiedl am See nehmen dabei an einer der Teilstrecken – dem sogenannten "School of Walk" mit einer Distanz von 30 Kilometern – teil.

"Schüler freuen sich auf außerschulische Abwechslung"

Philip Knaus (SPÖ) ist von seinem Amt als Vizebürgermeister von Mühlgraben zurückgetreten. Zur neuen Vizebürgermeisterin wurde daher Yvonne Halb gewählt.

Mühlgraben bekommt erste Vizebürgermeisterin

Heute wurde die Feuerwehr Mogersdorf-Ort zu einer Haustüröffnung gerufen. Eine Frau ist aus ihrem Bett gefallen und konnte sich nicht mehr selbst, aus ihrer misslichen Lage befreien.

Mogersdorfer Ortsfeuerwehr musste Wohnungstür öffnen

Zwei Kinder trauern um ihre geliebte Mutter. Die Volkshilfe unterstützt die Familie Schitter.

Mutter mit 48 Jahren nach Schicksalsschlägen verstorben

Stadtfeuerwehr Pinkafeld befreite Geschenk-Transporter aus misslicher Lage.

Stadtfeuerwehr Pinkafeld zieht "Christkindl" aus dem Schlamm

Am vergangenen Freitagabend fand eine Demonstration unter dem Motto "Fackelzug gegen Chaos und Zwang für Freiheit und Selbstbestimmung" in Oberpullendorf statt.

Friedliche Demonstration in Oberpullendorf

Die KUGA hielt am Sonntag, den 19. Dezember, ihre ordentliche Generalversammlung ab. Manuel Bintinger wurde erneut zum Obmann gewählt.

Bintinger als Obmann wiedergewählt