Am vergangenen Wochenende besuchten viele Genussmenschen das Sommerfest des BBQ Store im EZE.

EISENSTADT. Am 24. Und 25 Juli konnte man es sich im Einkaufszentrum so richtig gut gehen lassen. Der BBQ Store Eisenstadt veranstaltete das abwechslungsreiche Fest - Langeweile gab es dabei nicht. Von früh bis spät unterhielt das umfangreiche Programm die Gäste.

Highlights

Am Freitag präsentierte Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek sein Können. Auch für die kleineren Besucher gab es einiges zu entdecken, so durften sich die Kinder über eine tolle Hüpfburg freuen. Discofreunde feierten anschließend bei der After-Show-Party mit den G-Paradise. Roland Schuller von "Polsen koch pannonisch s'Beste" stand an beiden Tagen fleißig am Grill und zauberte den Besuchern schmackhafte Gerichte.

Tombola

Beim Sommerfest konnte zudem jeder sein Glück versuchen und bei der Tombola teilnehmen. Bei dem Hauptpreis handelte es sich um einen Griller im Wert von 2.000 Euro. Insgesamt nahm der BBQ Store über 1.600 Euro durch die Tombola ein, der Betrag wurde an Rainbows Burgenland gespendet.