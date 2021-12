Ein gesegnetes, besinnliches Weihnachtsfest ALLEN Regionauten, Lesern und Redaktionen!

WÜNSCHE

Ich wünsche jedes Jahr das GLEICHE.

Wann endlich stellen wir die WEICHE?

Dass man auf der ganzen Welt in Frieden leben kann,

ob Natur – Tiere- Frau – Kind oder Mann.

Es könnte passen,

würde man nicht so viel hassen.

Es könnte gelingen,

würde man sich mehr entsinnen.

Würden wir viel mehr LIEBEN,

dann gäbe es auf der Welt mehr FRIEDEN.

Der Terror –das Virus– das Leid,

kein schönes Leben in dieser Zeit.

Es rächt sich die Natur,

mit Katastrophen pur.

Gibt es wirklich kein zurück,

zu FRIEDEN und der WELTEN-GLÜCK.

Wann stellen wir endlich die WEICHE?

Ich wünsche jedes Jahr das GLEICHE.

chrid