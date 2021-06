Die Burgenländische Landwirtschaftskammer und der Burgenländische Obstbauverband veranstalten vor Kurzem gemeinsam die Landesprämierung für Obstverarbeitungsprodukte. Im Martinsschlössl in Donnerskirchen wurden die Landes-, SortensiegerInnen und der „Produzent des Jahres“ bekannt gegeben und im festlichen Rahmen unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen geehrt.

MÖRBISCH. Der Sieg in der Kategorie Branntweine/Weinbrände ging nach Mörbisch. Die Brennerei „Romanello” konnte mit ihrem Branntwein die Fachjury überzeugen. Der Traditionsbetrieb ist seit Generationen in der Seegemeinde angesiedelt. Das Weingut von Roman Stoiber ist bekannt für seine breite Sortenvielfalt. Neben dem Wein gewinnt im Hause Stoiber die Brennerei immer mehr an Bedeutung. In der Brennerei „Romanello" entstehen ausgehend von etwa 150 Obstbäumen höchstprämierte Edelbrände.

534 Produkte eingereicht

Insgesamt nahmen an der von Landwirtschaftskammer und Obstbauverband veranstalteten Landesprämierung 114 Betriebe teil, die 534 Edelbrände, Säfte, Nektare, Moste, Essige, Sirupe und Liköre eingereicht hatten. Von den teilnehmenden Betrieben erhielten 24 Prozent eine Gold-, 33 Prozent eine Silber- und 23 Prozent eine Bronzemedaille. Aus den goldprämierten Produkten jeder Kategorie wurden die Sortensieger ermittelt, aus diesen wiederum die Landessieger.

Michael Habeler holt Gesamtsieg

Der Titel "Produzent des Jahres" ging an Michael Habeler aus Wiesen. Geehrt wurde er bei der Abschlussveranstaltung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich, Obstbaupräsident Johann Plemenschits und Obstkönigin Nina Nikles.