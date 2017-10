AT

, Oslip AT

Cselley Mühle , Oslip AT

OSLIP. Unter der Regie von Peter „Pjune“ Prunner lädt Pan.Mac zum Üben auf Profi-Equipment am 21. Oktober von 10-16 Uhr in die Cselley Mühle. Mixen, Sounds kreieren oder Stimmung erzeugen – alles bei freiem Eintritt und darüber hinaus noch ein besonderes Zuckerl: die zwei ambitioniertesten Teilnehmer dürfen ihre Skills bei einem Auftritt am Pan.Mac Open Air Festival 2018 unter Beweis stellen.

Um Anmeldung auf Facebook bzw. unter 069911537562 wird gebeten.