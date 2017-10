Nach 10 Minuten war das Spiel entschieden. Gekämpft wurde doch bis zum Schluss.

16.10.2017, 15:48 Uhr

Quirlig, unangenehmer Sturm, kompakt und kompromisslose Verteidigung, technisch raffiniertes Mittelfeld

Sehr zufrieden dürfen im Moment Özgür NURLU und sein Betreuerteam mit deren Mannschaft sein. Unabhängig von den zum Teil sehr hohen Torerfolgen und der wiederum extrem niedrigen Gegentorstatistik, läuft es spielerisch und taktisch in der Mannschaft sehr gut. Egal welchen Bereich man im Moment unter die Lupe nimmt, man kann im großen und ganzen sehr zufrieden sein. „Ich habe das Glück und das Privileg, dass ich auf allen Positionen zum Teil herausragende Nachwuchsspieler habe, welche ich auch an verschiedenen Positionen einsetzen kann, dieses Privileg haben nicht viele Nachwuchsmannschaften auf dem Land“, führt NURLU zur aktuellen Situation in der Mannschaft aus.



Es wird langfristig geplant

NURLU und sein Betreuerstab haben mit der Mannschaft in Zukunft noch einiges vor. Neben der Meisterschaft wird man in den kommenden Wochen noch an drei Turnieren teilnehmen. Das Qualifikationsturnier für das VW Juniors Masters, eines der größten Nachwuchsturniere in Österreich, stellt den Höhepunkt im Oktober dar. Hier warten die Nachwuchsmannschaften des SK Rapid, Austria Wien, Admira Wacker Mödling, SK Sturm Graz, etc. „Es wird eine große Erfahrung für meine Mannschaft werden am Quali-Turnier des VW Junior Masters teilzunehmen. Es handelt sich um ein U13 Turnier, wir sind eine U12 Mannschaft. Wir dürfen also nächstes Jahr wieder daran teilnehmen. Wir wollen uns so teuer wie nur möglich verkaufen. Das ist unser Ziel.“ schildert Trainer NURLU.Die Mannschaft wurde im August 2017 neugeformt und das Betreuerteam plant langfristig. „Wir wollen von der U12 vorerst bis in die U14 mit der Mannschaft gehen. Wir hoffen, dass wir viele der Spieler halten können, was schwierig werden wird, da der eine oder andere bereits jetzt schon auf dem Radar von diversen Nachwuchsscouts steht. Es sind einige attraktive Etappenziele gesteckt. Die Mannschaft arbeitet hart um diese zu erreichen“, hört man aus den Betreuerreihen. Nationale und internationale Turniere auf dem Feld und in der Halle ermöglichen es der Mannschaft über den Tellerrand zu schauen und geben die Möglichkeit einen tatsächlichen „status quo“ zu erhalten.



Danke an die Eltern und Sponsoren

„Ohne die Unterstützung der Eltern und der Sponsoren könnte die Mannschaft vieles nicht in Angriff nehmen. Ich möchte mich abermals bei denundfür die großzügige Unterstützung bedanken“ führt NURLU aus.Man darf also mehr als gespannt sein wie es weitergehen wird. Das nächste Heimspiel der Nachwuchskicker findet am 29.10.2017, um 10:30 Uhr gegen die Mannschaft des SV Wimpassing statt. Das letzte Feldspiel für dieses Saison findet am 11.11.2017, Anpfiff um 14:00 Uhr, im Rahmen des SCT „Sautanz“ statt, wo man im freundschaftlichen Vergleich auf die U-12 Mannschaft des SC Oberpullendorf trifft. Ein Besuch lohnt sich sicherlich.